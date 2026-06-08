Песков: удар по поезду в Крыму осложняет путь к мирному урегулированию

«Это преступные действия киевского режима», — заявил пресс-секретарь президента России

Удар по пассажирскому поезду в Крыму осложняет перспективы перехода к мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге. По его словам, ключевым аспектом произошедшего является сам факт удара по пассажирскому составу.

— Это преступные действия киевского режима. Безусловно, подобные действия существенно осложняют какие-либо дальнейшие попытки перехода к мирному урегулированию, — подчеркнул Песков.

Сегодня ночью тепловоз пассажирского поезда Москва — Симферополь подвергся атаке беспилотника. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По предварительным данным, в результате удара пострадал машинист поезда, его помощник погиб. Среди пассажиров пострадавших нет.

Наталья Жирнова