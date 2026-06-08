В Татарстане с начала сезона от клещей пострадали 3,2 тысячи человек

Подтверждены три случая боррелиоза и два завозных случая клещевого энцефалита, связанных с поездками в другие регионы — в Челябинскую область и Новосибирск

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане с начала сезона зафиксировано 3,2 тысячи обращений в медицинские организации по поводу укусов клещей, среди пострадавших 707 детей. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Для сравнения, за аналогичный период 2025 года было зарегистрировано 5271 обращение. Наибольшее число случаев отмечено в Казани — 986. Также укусы фиксировались в Набережных Челнах, Альметьевском, Нижнекамском, Бугульминском и ряде других районов республики.

В текущем году исследовано 1509 клещей, в части из них выявлены возбудители клещевых инфекций, включая боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз и клещевой энцефалит. Подтверждены три случая боррелиоза и два завозных случая клещевого энцефалита, связанных с поездками в другие регионы, сообщает РПН. Речь идет про Челябинскую область и Новосибирск.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

В республике продолжаются противоклещевые обработки и вакцинация населения против клещевого энцефалита, охват которой достиг 96% от плана. В Роспотребнадзоре напоминают о необходимости сдачи клещей на исследование для определения риска заражения и назначения профилактики. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова