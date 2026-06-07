Более 20% казанцев всегда оставляют чаевые в кафе

Самые крупные суммы чаевых приходятся на отели: в среднем они составляют 540 рублей

Фото: Динар Фатыхов

Каждый пятый казанец — 27% — всегда оставляет чаевые в ресторанах, барах и кафе, еще 42% — время от времени. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.

В такси на чай дают постоянно 7% респондентов, а иногда — 37%. Курьерам регулярно оставляют чаевые 6% казанцев, а эпизодически — 30%. Также респонденты материально поощряют персонал в парикмахерских и салонах красоты (всегда — 9%, периодически — 23%), на заправках и автомойках (всегда — 8%, иногда — 22%), гостиницах и отелях (всегда — 5%, иногда — 22%).

При этом самые крупные суммы чаевых приходятся на отели: в среднем они составляют 540 рублей. В ресторанах, барах и кафе средняя сумма чуть меньше — 420 рублей. В парикмахерских и салонах красоты клиенты в среднем оставляют 300 рублей. На заправках и автомойках размер чаевых достигает 150 рублей, в такси — 130 рублей, а курьерам в среднем дают 120 рублей.

Напомним, по состоянию на апрель в Татарстане на чаевые было оставлено более 50 миллионов рублей. Средний чек чаевых вырос с 343 до 378 рублей по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Галия Гарифуллина