За год тиражи книг в России упали на 26%

Совокупный тираж в первом квартале 2026 года составил 57,3 млн экземпляров

Фото: Максим Платонов

В первом квартале 2026 года тиражи книг и брошюр в России упали на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Такие данные озвучила директор Департамента статистики печати, международной стандартной нумерации и контроля комплекса «Российская книжная палата» Галина Перова, передает «Книжная индустрия».

Всего за начало года было выпущено 57,3 млн книг и брошюр. Что касается среднего тиража*, он был на 16,9% ниже, чем годом ранее. Число выпущенных названий снизилось на 11%.

В январе — марте зафиксировали рекордное падение экземплярных продаж книг в книжных магазинах: —18,8% к первому кварталу 2025-го. Оборот офлайн-розницы был минимальным за семь лет. Она становится убыточным бизнесом: доходы не покрывают существенного роста затрат, подчеркнула президент Ассоциации книгораспространителей Светлана Зорина.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Покупатель уходит в онлайн, прежде всего на маркетплейсы. Идет перераспределение покупок, но не увеличение экземплярных продаж, — добавила она.

Причинами сложившейся ситуации назвали падение покупательной способности, агрессивный ценовой демпинг маркетплейсов и увеличение налоговой базы. К НДС и налогу на прибыль добавились 30%-ные страховые взносы. Книжные магазины не вошли в отраслевую цепочку льгот.

Напомним, по итогам 2025 года индустрия сохранила объем продаж в штуках, но выросла в деньгах из-за удорожания книг, а не тиражей. Цифровой сегмент прибавил 45% за год и почти удвоился к 2023-му, маркетплейсы заняли 54% бумажного рынка, а 61% потенциальных соискателей по-прежнему не рассматривают книжную отрасль как место работы.

Галия Гарифуллина