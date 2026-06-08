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В Казани открылся консультационно-правовой пункт по вопросам призыва

12:53, 08.06.2026

Кроме того, в военной прокуратуре Казанского гарнизона работает «горячая линия»

В Казани открылся консультационно-правовой пункт по вопросам призыва
Фото: Динар Фатыхов

В военной прокуратуре Казанского гарнизона появился консультативно-правовой пункт по рассмотрению обращений граждан, связанных с призывом на военную службу и направлением на альтернативную гражданскую службу.

Он расположен на базе сборного пункта военного комиссариата Татарстана по адресу: Казань, ул. Крутовская, д. 20. Обращения принимаются с 9:00 до 19:00.

Кроме того, в военной прокуратуре Казанского гарнизона работает «горячая линия» по вопросам, связанным с призывом для прохождения военной службы: 8 (965 )171-08-08.

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