В Казани открылся консультационно-правовой пункт по вопросам призыва

Кроме того, в военной прокуратуре Казанского гарнизона работает «горячая линия»

Фото: Динар Фатыхов

В военной прокуратуре Казанского гарнизона появился консультативно-правовой пункт по рассмотрению обращений граждан, связанных с призывом на военную службу и направлением на альтернативную гражданскую службу.

Он расположен на базе сборного пункта военного комиссариата Татарстана по адресу: Казань, ул. Крутовская, д. 20. Обращения принимаются с 9:00 до 19:00.

Кроме того, в военной прокуратуре Казанского гарнизона работает «горячая линия» по вопросам, связанным с призывом для прохождения военной службы: 8 (965 )171-08-08.