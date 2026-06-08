Сергей Безруков: «Я в восторге от Казани!»
Артист отметил, что всегда с радостью приезжает в столицу Татарстана
Народный артист России Сергей Безруков, выступая на «деловом понедельнике» в мэрии столицы Татарстана, заявил, что всегда с радостью приезжает в Казань.
— Я в восторге от Казани, от Татарстана! Я даже удивлен, что я до сих пор не являюсь народным артистом (Республики Татарстан, — прим. ред.). Рядом в Башкортостане мне дали «народного», а в Татарстане пока нет. Собственно, с этим и пришел, замолвить слово, может, Рустам Нургалиевич сделает меня «своим» артистом и я буду вообще как родной, — сыронизировал он.
Безруков добавил, что любит Казань за ее гостеприимство. В этот город человек «как к родным» приезжает.
Он также выразил надежду на то, что сможет приезжать в столицу Татарстана еще чаще.
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