Сергей Безруков: «Я в восторге от Казани!»

Артист отметил, что всегда с радостью приезжает в столицу Татарстана

Фото: Динар Фатыхов

Народный артист России Сергей Безруков, выступая на «деловом понедельнике» в мэрии столицы Татарстана, заявил, что всегда с радостью приезжает в Казань.

— Я в восторге от Казани, от Татарстана! Я даже удивлен, что я до сих пор не являюсь народным артистом (Республики Татарстан, — прим. ред.). Рядом в Башкортостане мне дали «народного», а в Татарстане пока нет. Собственно, с этим и пришел, замолвить слово, может, Рустам Нургалиевич сделает меня «своим» артистом и я буду вообще как родной, — сыронизировал он.

Безруков добавил, что любит Казань за ее гостеприимство. В этот город человек «как к родным» приезжает.

Он также выразил надежду на то, что сможет приезжать в столицу Татарстана еще чаще.



Никита Егоров