В Казани скорректировали программу капремонта домов

Строительно-монтажные работы завершат к 15 сентября

Фото: Артем Дергунов

Строительно-монтажные работы в многоквартирных домах Казани завершат к 15 сентября 2026 года, а сезонные, куда входят кровли, фасады, системы отопления, — к 15 августа. В свою очередь, лифты починят до конца к 1 декабря. Такие сроки на «деловом понедельнике» озвучил председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства столицы Татарстана Ильсур Хисматуллин.

— На текущую дату, 8 июня, в Казани фактический объем выполненных ремонтных работ составил 47%, в работе находятся 95 объектов. По сезонным работам: ремонт кровель выполнен на 42,3%, центрального отопления — на 24%, фасадов — на 40%, — доложил он.

Отметим, что в программу капремонта также внесли корректировки. Если в ноябре 2025-го в программу включили 163 МКД, а объем финансирования должен был составить 2,89 млрд рублей, то потом исключили 14 многоквартирных домов, из которых два признали аварийными, а в 12 перенесли сроки работ на более позднее время. При этом в программу добавили 27 зданий. В общей сложности в 2026 году в городе капитально отремонтируют 182 МКД на общую сумму 3,7 млрд рублей.

Никита Егоров