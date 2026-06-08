В Казани ограничат продажу алкоголя на время саммита Россия — АСЕАН

Согласно документу, продажа спиртных напитков будет запрещена 17 и 19 июня

Фото: Мария Зверева

В Казани на период проведения саммита Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии будет введено ограничение на продажу алкогольной продукции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, которое опубликовано на официальном портале правовой информации региона.

Согласно документу, продажа спиртных напитков будет запрещена 17 и 19 июня. Ограничение не распространяется на предприятия общественного питания.

Меры будут действовать на площадках проведения саммита, включая МВЦ «Казань Экспо», Казанскую ратушу, театр имени Камала, IT-парк имени Рамеева, а также в транспортных узлах — аэропорту Казань и на вокзале Казань-1. Кроме того, ограничения затронут 27 гостиниц города, среди которых крупные отели и гостиничные комплексы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что президент России Владимир Путин может посетить Казань в июне для участия, а в городе также запретят движение маломерных судов в период проведения саммита Россия — АСЕАН. Ограничения распространяются на территорию от 3-й транспортной дамбы до Кировской дамбы.

Наталья Жирнова