Видео недели: Путин в купели, бобры не добры и «безнен Бабай»

Топ-10 видеороликов по версии «Реального времени»

Путин в проруби

Президент России Владимир Путин окунулся в крещенскую купель. Глава государства сделал это в проруби у мужского монастыря «Нило-Столобенская пустынь». На место купания он пришел в валенках и в тулупе. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, из-за отсутствия традиционных крещенских морозов в центральной части России температура воды в озере, где проходило купание, не опускалась ниже 6—7 градусов. Кстати, в проруби на Крещение окунулись и другие «кандидаты в кандидаты» в президенты России. Например, Ксения Собчак. Для нее крещенское купание стало первым в жизни.

Не менее громким стало появление в Татарстане проруби в виде полумесяца на Крещение. Инициатор — татарский певец Зульфат Зиннуров подвергся достаточно суровой критике в соцсетях.

Как Satisfaction курсантов скандалом обернулся

Главным событием интернета стал ролик курсантов авиационного института из Ульяновска с пародией на клип Satisfaction. Видео послужило поводом для бурного обсуждения поведения молодых людей как со стороны местных ульяновских властей и руководства института, так и в целом по России. Скандал дошел и до Росавиации, где должны были инициировать проверку. В итоге даже встал вопрос об отчислении ребят, однако эта участь их все-таки миновала. А вот молодые люди в других городах России участников скандального видео поддержали петицией в их защиту. Набирает обороты и флешмоб в поддержку курсантов — например, аналогичный ролик записали студенты сельскохозяйственного техникума из Рязанова той же Ульяновской области, которые предусмотрительно выступили в балаклавах.

Корреспонденты «Реального времени» опросили на эту тему жителей Казани, которые разошлись во мнении, стоит ли наказывать ребят за шутку.

Минтимер Шаймиев отметил день рождения

Накануне, 20 января, государственному советнику Татарстана, председателю попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимеру Шаймиеву исполнился 81 год. Уверены, что в адрес Минтимера Шариповича в этот день было сказано много теплых слов. Поздравил именинника и президент Татарстана Рустам Минниханов, который пожелал ему здоровья, счастья и долгих лет жизни и опубликовал в своем «Инстаграме» ролик под названием «Безнен Бабай» («Наш Бабай»). Присоединилось к поздравлениям и «Реальное время», напомнив первому президенту РТ, а заодно и своим читателям, что он успел сделать за год после своего 80-летнего юбилея.

Промежуточный триумф фигуристки Алины Загитовой

Фигуристка Алина Загитова еще раз доказала, что в фигурном катании российские спортсменки по праву считаются лучшими. Отечественная восходящая звезда из Ижевска выиграла короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию, впервые опередив уже признанную российскую спортсменку — двукратную чемпионку мира и Европы Евгению Медведеву. Третье место в соревнованиях досталось итальянке Каролине Костнер.

Турецкий самолет укатился не туда

В турецком Трабзоне пассажирский самолет, прилетевший из Анкары, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и застрял на краю обрыва. На авиаборту Pegasus Airlines находились 162 человека — в ходе ЧП всех пассажиров эвакуировали.

Бобры затопили деревню в Татарстане

В Мензелинском районе Татарстана бобры построили плотину на русле реки между деревнями Аю и Куяново, из-за чего последнюю… затопило.

Огненный рейс из Казахстана в Казань

18 января в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, следовавший, по одним данным, в Казань, по другим — в Самару. Выбраться из салона удалось лишь пятерым пассажирам, более 50 остальных сгорели заживо. Среди них были в основном граждане Узбекистана и Казахстана, которые ехали в Россию на заработки.

«Моя мойва!»

Пожалуй, самым милым роликом недели можно назвать видео из Ямало-Ненецкого автономного округа, где песец пытается своровать у рыбака немного мойвы. В конце концов пушистый зверек своей цели достигает — правда, с позволения самого рыбака, который дал ему съесть рыбу «за фокус с выкапыванием».

В подвале Петербурга нашли крокодила, который жил там 10 лет и питался курицей

В подвале дома в Санкт-Петербурге обнаружили нильского крокодила, который, как впоследствии выяснилось, живет там уже 10 лет. По данным «Фонтанки», крокодила нашли у создателя военно-патриотической организации «Красная звезда» Павла Бараненко сотрудники отдела угрозыска Петербурга во время обысков. Позже владелец рептилии рассказал «Пятому каналу», что его питомец в основном обитает в воде, а сам он регулярно убирает за животным и кормит его курицей.

Европу захватила стихия

Волна природных явлений следом за Америкой захватила Европу, в которой на минувшей неделе наблюдались снегопады и ураганные ветры. Из-за стихии в аэропорту Амстердама были отменены все рейсы. Кроме того, сильный ветер не только разрушает дома и валит деревья, но и уносит людей, и даже переворачивает тяжелые фуры и автобусы на трассе. Бушует стихия и в других странах — в Германии, Бельгии, Великобритании и др.

00:00:48 В Европе ураган сносит крыши, снегопады парализуют движение