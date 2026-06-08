К концу недели в Татарстане ожидается до +28 градусов

В ближайшие три дня прогнозируются кратковременные дожди

Фото: Динар Фатыхов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, к концу этой недели, 12 и 13 июня, в республике потеплеет до +23... +28 градусов. В регионе будет сохраняться погода циклонического типа. Местами возможны кратковременные дожди.

В минувшие выходные Татарстан оказался в тыловой зоне восточного циклона. Погода была неустойчивой, особенно на востоке республики. Днем воздух прогревался до +17… +25 градусов, однако северные воздушные потоки не давали температуре подняться выше.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сегодня днем местами возможна гроза, усиление ветра до 15—20 м/с, местами град. К полудню столбики термометров поднялись до +23… +26 градусов.



В ближайшие три дня, 9—11 июня, регион по-прежнему будет находиться в тыловой части восточного циклона, центр которого расположится над Уралом. Местами пройдут кратковременные дожди. Ночью температура составит от +8 до +14 градусов, днем — от +21 до +27 градусов.

Завтра в Татарстане, в частности в Казани, местами ожидаются гроза и кратковременное усиление ветра до 15—17 м/с, предупредили в РСЧС региона.

Напомним, жителей Казани ожидает жаркое лето с температурой воздуха ощутимо теплее климатической нормы. По прогнозу метеорологов «Яндекс Погоды», июль может стать самым жарким за последние 10 лет.

Галия Гарифуллина