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Умер бывший главный врач Набережно-Челнинской инфекционной больницы Ринат Гизатулин

15:07, 08.06.2026

В 1982 году под его руководством в детской больнице №2 было открыто первое в городе отделение детской реанимации, которым он заведовал

Умер бывший главный врач Набережно-Челнинской инфекционной больницы Ринат Гизатулин
Фото: взято с сайта Минздрава РТ

Скончался бывший главный врач ГАУЗ «Набережно-Челнинская инфекционная больница» Ринат Гизатулин, о чем сообщила пресс-служба медицинского учреждения. Причина смерти не называется.

В 1982 году под его руководством в детской больнице №2 было открыто первое в городе отделение детской реанимации, которым он заведовал. С 1991 года Гизатулин работал в инфекционной больнице Набережных Челнов, где занимал должности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии, а затем главного врача. Руководил учреждением с 1998 по 2013 год.

В период его работы в больнице проводилось развитие диагностической базы, в том числе организация вирусологической лаборатории и внедрение методов ПЦР-диагностики. Учреждение также получило статус межрайонного центра по диагностике и лечению инфекционных заболеваний для северо-востока Татарстана.

Наталья Жирнова

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