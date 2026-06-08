Мэр Казани: «На сегодняшний день темпы выполнения капремонта домов удовлетворительные»

Ильсур Метшин поручил подрядчикам уважительно относиться ко всем просьбам жителей, а власти — контролировать сроки и качество выполненных работ

Фото: Артем Дергунов

«В Казани фактический объем выполненных ремонтных работ составил 47%»

Строительно-монтажные работы в многоквартирных домах Казани завершат к 15 сентября 2026 года, а сезонные, куда входят кровли, фасады, системы отопления, — к 15 августа. В свою очередь, лифты починят к 1 декабря. Такие сроки на «деловом понедельнике» озвучил председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства столицы Татарстана Ильсур Хисматуллин.

— На текущую дату, 8 июня, в Казани фактический объем выполненных ремонтных работ составил 47%, в работе находятся 95 объектов. По сезонным работам: ремонт кровель выполнен на 42,3%, центрального отопления — на 24%, фасадов — на 40%, — доложил он.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Если в ноябре 2025-го в программу капремонта включили 163 МКД, а объем финансирования должен был составить 2,89 млрд рублей, то потом исключили 14 многоквартирных домов, из которых два признали аварийными, а в 12 перенесли сроки работ на более позднее время. При этом в программу добавили 27 зданий. В общей сложности в 2026 году в городе капитально отремонтируют 182 МКД на общую сумму 3,7 млрд рублей.

«В случае ненадлежащего выполнения работ жители могут направить свои замечания в управляющие компании их домов»

Старшие по домам и неравнодушные граждане также могут помочь в выявлении недостатков и внести свои предложения по качеству ремонта многоквартирных домов, добавил Хисматуллин.

— В случае ненадлежащего выполнения работ жители могут направить свои замечания, жалобы и предложения в управляющие компании их домов, службы строительного контроля, Госжилинспекцию и администрации районов и, конечно, в комитет жилищно-коммунального хозяйства, — обратил внимание спикер.

Так, обратиться с подобными вопросами можно по телефонам:

комитет ЖКХ Казани (223-19-22);

строительный контроль — ООО «СНТ» (236-90-96);

Госжилинспекция (555-69-01).

— На сегодняшний день темпы выполнения капремонта домов удовлетворительные, обязательно будем выезжать, контролировать процесс. Требование к подрядчикам одно — уважительно относиться ко всем просьбам жителей, в чьих домах ведутся работы. Также просьба контролировать сроки и качество выполненных работ. С наступлением дождей главный момент в нашем городе — протекающая крыша, — поручил на совещании мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Никита Егоров