Мишустин заявил, что со следующего года экономика России должна перейти к сбалансированному росту

Главной движущей силой должны стать регионы

В 2027 году экономика России должна вернуться к устойчивому сбалансированному росту, заявил на оперативном совещании со своими заместителями председатель правительства страны Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте Кремля.



— Со следующего года необходимо вернуться к устойчивым темпам сбалансированного роста отечественной экономики, запустив новый инвестиционный цикл. Здесь главной движущей силой должны стать регионы, — сказал он, подводя итоги Петербургского международного экономического форума.

Мишустин подчеркнул, что совместно с депутатами Госдумы необходимо проработать законодательные изменения для организаций, которые применяют упрощенную систему налогообложения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Президент принял решение о приостановлении дальнейшего снижения порога выручки. Он будет зафиксирован на текущем уровне — 20 млн рублей, — сказал председатель правительства.

Он также призвал разработать льготные и более комфортные условия для малого и среднего бизнеса в производственных сферах.

Напомним, вклад МСП в ВВП страны по итогам 2025 года составил всего 22%. Основным барьером для развития является несовершенство налоговой политики в части упрощенной системы налогообложения (УСН), чьи лимиты вынуждают дробить бизнес вместо масштабирования, считают эксперты.

Галия Гарифуллина