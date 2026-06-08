Израиль ответно нанес авиаудары по военным объектом Ирана

По данным иранской государственной телерадиокомпании IRIB, взрывы были зафиксированы в Тегеране, Тебризе и Исфахане

Израиль осуществил ответный удар по военным объектам на территории Ирана после ракетной атаки со стороны Тегерана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), уточнив, что удары были нанесены по целям в западной и центральной частях Ирана.

По данным иранской государственной телерадиокомпании IRIB, взрывы были зафиксированы в Тегеране, Тебризе и Исфахане. Детали операции ЦАХАЛ пообещала раскрыть позднее.

Накануне вечером Иран возобновил ракетные удары по Израилю в ответ на атаку ЦАХАЛ по объекту инфраструктуры «Хезболлы» в пригороде Дахии. Израильская сторона сообщила о перехвате целей и ответных ударах. По информации NNA, в результате израильского удара по Дахии погибли два человека, еще 11 получили ранения.

В начале июня президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social сообщил о достижении договоренности о прекращении огня между Израилем и ливанским шиитским движением «Хезболла». Ранее Иран объявил о прекращении любых контактов с США в ответ на возобновление израильских военных операций в Ливане.

Наталья Жирнова