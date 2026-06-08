В Казани прошло заседание оргкомитета по проведению Международного салона «Комплексная безопасность»

Глава МЧС поблагодарил правительство Татарстана и Рустама Минниханова за внимание к подготовке мероприятия

В Казани под председательством главы МЧС России Александра Куренкова прошло заседание оргкомитета Международного салона «Комплексная безопасность». В нем принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов, передает его пресс-служба.

В рамках заседания участники обсудили меры обеспечения безопасности и механизмы взаимодействия государственных и частных структур. Особое внимание уделено вопросам интеграции передовых цифровых технологий в выставочный процесс: согласно экспертным оценкам, это направление позволит существенно повысить эффективность мероприятия и его привлекательность для участников и посетителей.

Куренков поблагодарил правительство Татарстана и Рустама Минниханова за внимание к подготовке мероприятия.

— За свою историю салон «Комплексная безопасность» зарекомендовал себя в качестве ведущей экспертной площадки для разработчиков и производителей техники и оборудования, представителей науки, органов власти всех уровней и международных партнеров. Именно здесь формируются решения, которые затем находят практическое применение в работе пожарных, спасателей и специалистов смежных отраслей по всей стране, — подчеркнул он.

По словам раиса, обеспечение безопасности населения и территорий является одним из ключевых приоритетов региона.

— Проведение XVI Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность» для нас огромная честь и большая ответственность. Наша республика имеет богатый опыт организации подобных масштабных событий. Все мероприятия по подготовке к проведению Международного салона мы проведем в установленные сроки. В части строительства современного полигона вы смогли сегодня в этом лично убедиться, строящийся учебно-тренировочный комплекс пожарных и спасателей позволит значительно повысить уровень их профессиональной подготовки, — сказал он.

Событие пройдет в МВЦ «Казань Экспо» 3 и 4 сентября. В деловой программе — 25 мероприятий, в частности пленарное заседание с участием экспертов федерального и международного уровня и финал всероссийских соревнований по профессиональному мастерству среди пожарных и спасателей.

Напомним, ранее мероприятие проходило только в Москве и Подмосковье.



Галия Гарифуллина