В Казани завершили строительство нового блока ЦУМа площадью 21 тысяча кв. метров

После завершения всех работ здание будет работать как торгово-деловой центр

Фото: Артем Дергунов

В Казани завершили второй этап реконструкции здания ЦУМа. Инспекция государственного строительного надзора Татарстана выдала заключение о соответствии выполненных работ проектной документации, сообщил начальник ведомства Вали Назмеев.

В ходе второго этапа построен пятиэтажный четвертый блок площадью более 21 тысяч кв. м рядом с основным зданием. После завершения всех работ здание будет работать как торгово-деловой центр.

На первом этаже разместятся залы для мероприятий, мастерские, помещения для мастер-классов, выставочная зона, коворкинг и студия звукозаписи. На втором и третьем этажах предусмотрены выставочные и демонстрационные пространства, зоны для мастер-классов, детская зона, питание и зал на 480 мест. На четвертом и пятом этажах будут офисы, переговорные и служебные помещения.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

29 апреля в Казани начал работу Центр уникального мастерства (ЦУМ), разместившийся в историческом здании бывшего универмага на улице Московской, 2. Открытие нового культурного пространства посетил глава республики Рустам Минниханов. Экскурсию раиса РТ можно посмотреть в фоторепортаже «Реального времени», а узнать, чем привлекателен центр для татарстанцев, — в репортаже «Реального времени».



Наталья Жирнова