В Татарстане несколько советских панно хотят включить в перечень объектов культурного наследия

Под защиту могут взять три украшенных мозаикой остановочных павильона на Матюшинском тракте

В Татарстане несколько советских панно хотят включить в перечень объектов культурного наследия. Соответствующие приказы Комитета по охране ОКН проходят антикоррупционную экспертизу.

Под защиту могут взять три остановочных павильона на Матюшинском тракте. Они оформлены мозаикой на темы развития транспорта (остановка «21-й километр»), спорта (остановка «Зеленый бор», или «25-й километр»), а также на морскую тему («Вороновка», или «23-й километр»).

Кроме того, объектом культурного наследия могут признать сграффито «Химия и индустрия», находящееся в Казани в сквере имени Туполева.

Напомним, Татарстан станет пилотным регионом по полной интеграции данных об ОКН, включая синхронизацию региональной информационной системы с платформой «Наследие.дом.рф» и данными Росреестра. Проект направлен на сохранение и вовлечение объектов культурного наследия в хозяйственный оборот, повышение их инвестиционной привлекательности и развитие цифрового взаимодействия с инвесторами.

Галия Гарифуллина