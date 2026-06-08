Триатлон, «Корни» и Парад Дружбы: как Казань отметит День России

Закончится празднование салютом над Казанкой

Фото: Артем Дергунов

«Флаг развернут 10 июня у Центра семьи «Казан»

С 11 по 14 июня Казань станет спортивной столицей РФ. В частности, в эти даты город примет первенство России по триатлону, в том числе среди детей. Участники преодолеют классическую дистанцию: плавание, велогонка и бег, сообщила на совещании председатель комитета по делам детей и молодежи столицы Татарстана Алия Загидуллина. Соревнования проведут в рамках празднования Дня России (12 июня).

— Торжественные собрания с поднятием флага Российской Федерации, исполнением гимна, тематические лекции, квизы и конкурсы пройдут в течение недели в загородных и пришкольных лагерях Казани. Концертные программы проведут 10—11 июня в парках «Крылья Советов», Урицкого, сквере Авангард и Советской площади. Всем желающим раздадут триколор-ленты. Флаг развернут 10 июня у Центра семьи «Казан», — рассказала она.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также 12 июня в 11:00 в Казанском Кремле откроется фестиваль «Мозаика культур». Ему будет предшествовать красочный Парад Дружбы — масштабное шествие в национальных костюмах от Спасской башни. Во дворе Присутственных мест гости смогут увидеть национальные подворья, ярмарку ремесленников «Этно-маркет», мастер-классы и народные игры. Помимо этого, в Кремле откроется трудовой сезон студенческих отрядов и концерт лауреатов фестиваля «Созвездие-Йолдызлык».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Хедлайнерами вечера станут группа «Корни» и Фирдус Тямаев

Вечером, в 16:00 у того же центра семьи «Казан» начнется концерт в честь Дня России. На площади выступят аниматоры, а также зрители смогут развлечься аквагримом и аттракционами.

На главной сцене выступят творческие коллективы города, солисты Казанской городской филармонии, а также звезды российской и татарской эстрады. Хедлайнерами вечера станут группа «Корни» и Фирдус Тямаев.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

В 22:00 в честь Дня России в Казани дадут праздничный салют, который жители и гости города смогут посмотреть над акваторией реки Казанки.

Никита Егоров