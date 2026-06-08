Верховный суд Татарстана счел незаконным отчисление студентки из-за нейросетей

С университета взыскали 40 тыс. за компенсацию морального вреда и штраф в 20 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

Верховный суд Татарстана подтвердил незаконность отчисления студентки московского вуза, дипломную работу которой посчитали сгенерированной ИИ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы, имеющиеся в распоряжении издания.

— Отчет системы проверки носит вероятностный характер, содержит оговорку, окончательное решение остается за экспертом, при этом научный руководитель, как признал сам университет, не осведомлен о принципах работы системы, — говорится в документе.

Система проверяла работу трижды. В первый раз загрузка показала 41,91% сгенерированного контента. Во второй руководитель решила, что в дипломной работе намеренно нарушена логика слов (более чем в 70% текста), и посчитала это фальсификацией. В третий раз система показала 11,92% ИИ-контента, но учебное заведение не приняло этот результат, объяснив это тем, что студентка пропустила срок. Последним днем было воскресенье, 8 июня прошлого года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

10 июня работа не была допущена к защите, в тот же день подписали приказ об отчислении. На заседание девушку не позвали, времени на обжалование у нее не было. Обращение студентки в вуз от 6 августа отклонили 4 сентября.

Верховный суд Татарстана признал загрузку дипломной работы своевременной, применив статью 193 Гражданского кодекса — она переносит последний день на ближайший рабочий. Представитель вуза рассказал, что научный руководитель не разбирается в системе проверки и фактически не проверял научную работу на ИИ-генерацию. Ответчик также не смог объяснить, как система отличает копирование от работы нейросетей.

Студентку восстановили на четвертом курсе. Вуз должен будет допустить дипломную работу к защите при оригинальности не менее 50%. С университета взыскали 40 тыс. за компенсацию морального вреда и штраф в 20 тыс. рублей.

Галия Гарифуллина