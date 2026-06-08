Группа «Корни» и Фирдус Тямаев выступят хедлайнерами Дня России в Казани
Завершится празднование в 22:00 праздничным салютом
В Казани центральной площадкой празднования Дня России станет территория у Центра семьи «Казан». Здесь пройдет акция «Я — гражданин России», в рамках которой 15 подростков в торжественной обстановке получат свои первые паспорта, сообщают в мэрии города.
Праздничная программа начнется в 16:00 большим концертом. На площадке также будут организованы семейные развлекательные станции с аниматорами, аквагримом и аттракционами. На главной сцене выступят творческие коллективы города, солисты Казанской городской филармонии, а также приглашенные исполнители российской и татарской эстрады. Хедлайнерами вечера станут группа «Корни» и певец Фирдус Тямаев.
Завершится празднование Дня России в 22:00 праздничным салютом. Ранее исследование показало, что каждый восьмой россиянин возьмет отгул к выходным на День России.
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