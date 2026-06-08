Группа «Корни» и Фирдус Тямаев выступят хедлайнерами Дня России в Казани

Завершится празднование в 22:00 праздничным салютом

Фото: Артем Дергунов

В Казани центральной площадкой празднования Дня России станет территория у Центра семьи «Казан». Здесь пройдет акция «Я — гражданин России», в рамках которой 15 подростков в торжественной обстановке получат свои первые паспорта, сообщают в мэрии города.

Праздничная программа начнется в 16:00 большим концертом. На площадке также будут организованы семейные развлекательные станции с аниматорами, аквагримом и аттракционами. На главной сцене выступят творческие коллективы города, солисты Казанской городской филармонии, а также приглашенные исполнители российской и татарской эстрады. Хедлайнерами вечера станут группа «Корни» и певец Фирдус Тямаев.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Завершится празднование Дня России в 22:00 праздничным салютом. Ранее исследование показало, что каждый восьмой россиянин возьмет отгул к выходным на День России.

Наталья Жирнова