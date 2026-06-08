Водителей могут освободить от оплаты парковки, если внести деньги невозможно

Министерство транспорта подготовило пояснения к поправкам в закон «Об организации дорожного движения»

Фото: Мария Зверева

Водителей могут освободить от оплаты парковки в случаях, когда деньги внести невозможно. Такое уточнение предоставил Минтранс к законопроекту о парковках, который сейчас проходит общественное обсуждение.

Министерство транспорта подготовило пояснения к поправкам в закон «Об организации дорожного движения». Как пишет «Коммерсантъ», с автомобилистов могут снять обязанность оплачивать платную парковку за тот период, когда внести деньги не удалось по причинам, не зависящим от водителя. В ведомстве уточняют, что водитель в таком случае «освобождается от обязанности по оплате за соответствующий период».

— Субъекты наделены полномочиями самостоятельно определять альтернативные способы оплаты. Минтранс устанавливает требование об обязательном обеспечении доступа к указанным способам, — уточнили изданию в ведомстве.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, станет обязательной возможность оплатить стоянку в течение суток после ее начала. При этом регионы смогут самостоятельно выбирать конкретное решение и решать, как администрировать платежи. Еще одним важным шагом станет создание общего реестра парковок: благодаря нему государство сможет отслеживать все платные зоны, следить за их доступностью и состоянием.

Напомним, что в Казани с 15 июня начнет действовать система постоплаты муниципальных парковок, пока в тестовом режиме. Новый механизм введут в связи с тем, что из-за ограничений интернета казанцы могут не суметь вовремя внести оплату.



Ильназ Юсупов