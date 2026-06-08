ЕС впервые из-за ситуации вокруг Ормузского пролива ввел санкции для Ирана

Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас подчеркнула, что эскалация конфликта в регионе может привести к серьезным последствиям

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Евросоюз впервые ввел санкции против иранских физических и юридических лиц, связанных с возможными действиями по ограничению судоходства в Ормузском проливе. Об этом заявила глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас по итогам неформальной встречи министров обороны стран союза на Кипре. Об этом сообщает ТАСС.

По словам вице-президента ЕК, министры ЕС сочли действия, направленные на возможное закрытие Ормузского пролива, неприемлемыми и утвердили ограничительные меры в отношении лиц и компаний, причастных к этим действиям. Каллас отметила, что это первый случай применения санкционного режима ЕС, связанного со свободой судоходства, и в дальнейшем союз намерен использовать этот механизм при необходимости.

Она также подчеркнула, что эскалация конфликта в регионе может привести к серьезным последствиям и призвала все стороны вернуться к переговорам на фоне обмена ударами между Ираном и Израилем. На фоне усугубления ситуации высказался и президент США Дональд Трамп в своей социальной сети, призвав стороны немедленно прекратить обмен ударами.

Ранее Израиль нанес удар по территории Ливана, после чего Иран пригрозил ответными действиями. Накануне вечером и ночью Иран и Израиль обменялись ракетными ударами.

По данным издания Axios, Трамп намерен обратиться к премьер-министру Израиля Биньямин Нетаньяху с призывом воздержаться от ответной эскалации после иранских ударов. Позднее Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по стратегическим оборонительным системам на территории Ирана.

Наталья Жирнова