В Казани число муниципальных парковок увеличат до 17,4 тысячи мест
Наибольшее количество новых мест предусмотрено на проспекте Ямашева — 577
В Казани утвержден обновленный реестр муниципальных парковок, согласно которому общее количество парковочных мест в городе составляет 17 399 (ранее это число составляло 16 245). Соответствующее постановление Исполкома проходит антикоррупционную экспертизу.
Парковочные зоны распределены по различным районам города и охватывают ключевые магистрали и улицы. Наибольшее количество мест предусмотрено на проспекте Ямашева — 577. Также парковки организованы на проспекте Победы, улице Сафиуллина, Гарифьянова, Достоевского, Космонавтов, Декабристов и ряде других городских улиц.
Стоимость парковки варьируется в зависимости от локации. В большинстве зон действует тариф 30 рублей в час, на отдельных участках установлен тариф 50 рублей в час, а максимальная стоимость составляет 70 рублей в час на улице Спартаковской. В том числе на улице Достоевского парковка оплачивается по тарифу 50 рублей в час.
В документе также уточняются границы размещения парковочных зон, включая участки на проспекте Ямашева, улице Шаляпина и улице Восстания, где парковочные места организованы с привязкой к конкретным отрезкам дорог и адресам.
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