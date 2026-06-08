Из доработанной версии антифрод-закона убрали требование подтверждать операции через «Макс»

Документ размещен на портале Госдумы

Фото: Динар Фатыхов

Из доработанной версии законопроекта «Антифрод 2.0», направленного на борьбу с мошенничеством в цифровой среде, убрали требование об обязательном подтверждении операций через мессенджер «Макс». Документ размещен на портале Госдумы.

В обновленной редакции сохраняется возможность для банков и операторов связи подтверждать личность клиентов и абонентов с помощью СМС. Ранее авторы предлагали задействовать для этих целей «многофункциональный сервис обмена информацией».

Кроме того, из законопроекта исключены нормы об обязательном указании ИНН при открытии банковского счета, об автоматическом запрете на прием звонков из‑за рубежа, а также о необходимости регистрироваться на значимых интернет‑ресурсах только с использованием российской электронной почты.

Напомним, за 2025 год банки пресекли 134 млн попыток мошенников похитить деньги со счетов. Это почти вдвое больше, чем в 2024-м. Эти меры помогли сберечь от краж аферистами почти 14 трлн рублей клиентов.

Галия Гарифуллина