Фарит Шаяхметов ушел с поста главы управления по делам молодежи Нижнекамска

Во время аппаратного совещания замглавы Нижнекамского района Фарит Умников вручил Шаяхметову благодарственное письмо в знак признательности за совместную работу

Начальник управления по делам молодежи исполкома Нижнекамского района Фарит Шаяхметов покинул свой пост. Об этом сообщил заместитель главы района Александр Умников на еженедельном совещании.



— Фарит Айратович вместе со своей командой за последние годы реализовали много важных проектов, они сегодня активно работают на нашу молодежь. Отдельно хочется отметить направление, которое связано со студотрядами, которое вышло на новый уровень в нашем городе, а также развитие волонтерского движения, реализацию проекта нового молодежного fidgital-центра, над которым мы сейчас работаем, — заявил Умников.

Во время совещания замглавы района вручил Шаяхметову благодарственное письмо в знак признательности за совместную работу.

Фарит Шаяхметов является уроженцем Нижнекамска. В 2014 году он возглавлял региональное отделение молодежной организации «Российские студенческие отряды», в 2020 году стал директором Центра развития студотрядов «Зональный штаб РСО-КРЫМ», а в 2023 году перешел на работу в администрацию Нижнекамского района, возглавив управление по делам молодежи.

Наталья Жирнова