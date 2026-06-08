Правительство выделит 5 млрд рублей на борьбу с сахарным диабетом

Особое внимание будет уделено детям и беременным с диабетом I типа

Для помощи пациентам с сахарным диабетом выделят почти 5 миллиардов рублей. Средства пойдут на обеспечение системами непрерывного мониторинга глюкозы, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» особое внимание будет уделено детям и подросткам с диабетом I типа, а также беременным женщинам. Мера поддержки коснется свыше 50 тысяч детей и десятков тысяч будущих мам.

Выделенные средства помогут регионам организовать стабильное снабжение пациентов: власти проведут госзакупки, чтобы уже во второй половине текущего года и в начале следующего больные начали получать нужные устройства. Мишустин подчеркнул, что такие меры должны заметно улучшить качество жизни людей с сахарным диабетом.

Напомним, что ранее власти Татарстана собирались выделить на реализацию региональной программы борьбы с сахарным диабетом 115 млн на ближайшие три года. Это вчетверо меньше, чем было потрачено в 2024 и 2025 годах.

Ильназ Юсупов