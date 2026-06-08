Партия Пашиняна набрала меньше 50% голосов после обработки 100% бюллетеней на парламентских выборах

Всего в выборах приняли участие 1,4 млн человек

Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» после обработки 100% бюллетеней получает 49,81% голосов, сообщают «Известия» со ссылкой на данные ЦИК страны. Такой результат пока не позволяет политической силе самостоятельно сформировать правительство.

Ранее ночью Пашинян заявил о победе своей политической силы, когда было обработано около 10% бюллетеней. Тогда показатель составлял 54,64%. После обработки половины голосов он снизился до 51%, а затем опустился ниже 50%.

Второе место занимает блок «Сильная Армения», связанный с предпринимателем Самвелом Карапетяном, который получает 23,72% голосов. На третьем месте находится альянс «Армения» во главе с бывшим президентом страны Робертом Кочаряном с результатом 10,1%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Всего в парламентских выборах приняли участие 1,4 млн человек. Представители оппозиционных сил заявили о нарушениях в ходе голосования. В блоке «Сильная Армения» сообщили о возможных несоответствиях в списках избирателей и массовых задержаниях сторонников оппозиции. В альянсе «Армения» также заявили о случаях давления на избирателей и возможном использовании так называемых «каруселей».

Ранее президент России Владимир Путин высказался относительно своего возможного участия в президентских выборах 2030 года. По его словам, несмотря на то, что Конституция РФ допускает такую возможность, говорить об этом пока преждевременно.

Наталья Жирнова