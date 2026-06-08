Более 1,5 млрд рублей направят на развитие дорог в селах Татарстана

Софинансирование со стороны республики составит свыше 416 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане в 2026 году на развитие транспортной инфраструктуры в сельских территориях будет направлено более 1,5 млрд рублей. Финансирование предусмотрено в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Основная часть средств поступит из федерального бюджета — 1,125 млрд рублей. Софинансирование со стороны республики составит свыше 416 млн рублей.

За счет выделенного финансирования планируется реализация семи объектов общей протяженностью более 44 км: работы включают строительство подъездных дорог к предприятиям агропромышленного комплекса в Мамадышском, Высокогорском, Арском и Апастовском районах, а также завершение подъездных путей к сосудистому центру Сабинской центральной районной больницы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Минтрансе РТ отмечают, что подрядные организации уже приступили к строительно-монтажным работам. Напомним, что в 2026 году жители 30 поселков и СНТ Казани получат около 40 км новых подъездных дорог, включая участки в поселках Северном, Залесном, Новая Сосновка, а также СНТ «Руно» и «Солонка». Эта программа реализовывается уже второй год, и в «мечтах» мэрии она обеспечит отремонтированными дорогами все населенные пункты агломерации. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова