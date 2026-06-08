В Казани движение по ул. Рахматуллина частично ограничат на десять месяцев

Меры будут действовать на участке от ул. Кави Наджми до здания №2/18 с 9 июня этого года по 17 апреля 2027-го

Фото: Артем Дергунов

В Казани движение по ул. Рахматуллина частично ограничат на десять месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Меры будут действовать на участке от ул. Кави Наджми до здания №2/18 с 9 июня этого года по 17 апреля 2027-го. Причиной стали реконструкция и реставрация объектов культурного наследия.



Напомним, в Казани 26 июля могут временно ограничить движение транспорта из-за проведения триатлона. Движение перекроют на ряде центральных улиц. Ограничения будут действовать с раннего утра до 16:15.

Галия Гарифуллина