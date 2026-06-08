Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Израиль

Ситуация в регионе обострилась из-за ракетных ударов Ирана

Посольство России в Тель-Авиве рекомендует гражданам РФ пока не ездить в Израиль — до тех пор, пока обстановка в стране не станет более стабильной. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на российское посольство.

При этом в посольстве уточняют: у них нет данных о россиянах, которые могли бы пострадать от обстрелов.

Напомним, что накануне вечером Иран возобновил ракетные удары по Израилю, это стало ответом на атаку ЦАХАЛ по объекту инфраструктуры «Хезболлы» в пригороде Дахии. Израильская сторона отчиталась о перехвате запущенных целей и нанесении ответных ударов.

Ильназ Юсупов