В Татарстане санитарно-эпидемиологические заключения получили пять пляжей из 26

В частности, их выдали пляжам в Челнах и Елабуге

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Управление Роспотребнадзора по Татарстану по состоянию на 5 июня выдало санитарно-эпидемиологические заключения на использование пяти пляжей из 26. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Заключения получили:

пляж мкр. Заинск-2 (Заинск);

пляж с зоной активного отдыха (Буинский район Татарстана, д. Мещеряково);

пляж на южной окраине Елабуги;

городской пляж «Кама» (Нижнекамский район Татарстана, пос. Красный Ключ);

городской пляж Набережных Челнов (напротив 38-го и 12-го микрорайонов).

Вильдан Насыров / realnoevremya.ru

— На 5 июня 2026 года результаты исследований воды водоемов соответствуют гигиеническим нормативам, — уточнили в ведомстве.

Напомним, 1 июня в Казани открыли купальный сезон. В городе заработало пять пляжей: «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Озеро Комсомольское», «Большое Лебяжье». Также казанцам доступны пять специально оборудованных мест отдыха: это «Озеро Лебяжье», «Озеро Изумрудное», «Озеро в парке Победы», «Большое Голубое озеро», «Куземетьево».

Галия Гарифуллина