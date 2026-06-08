Суд в Москве заочно осудил Ходорковского* на 10 лет лишения свободы по делу о фейках о российской армии

Срок будет исчисляться с момента задержания либо его экстрадиции в Россию

Михаила Ходорковского* заочно приговорил Мещанский суд Москвы к 10 годам лишения свободы по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает «Интерфакс». Срок будет исчисляться с момента задержания Ходорковского либо его экстрадиции в Россию.

Кроме того, суд запретил ему на пять лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и информационно-телекоммуникационных сетей.

По данным прокуратуры Москвы, публикации, ставшие основанием для дела, были размещены в 2022 и 2024 годах в социальных сетях и содержали, как утверждается, недостоверную информацию о действиях российских военных в ходе специальной военной операции. Ходорковский ранее был арестован в 2003 году и осужден по делам о мошенничестве и неуплате налогов. В 2013 году он был помилован и покинул Россию. В октябре 2025 года на Ходорковского* завели уголовное дело о терроризме, обвинив его в организации террористического сообщества и попытках захвата власти.

Наталь Жирнова