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Авторынок Казани: переформат дилеров, приход новых игроков и осторожный рост

07:00, 14.02.2018 5
Авторынок Казани: переформат дилеров, приход новых игроков и осторожный рост Фото: Роман Хасаев

Автомобильный рынок Казани покидает ряд дилеров, автосалоны продаются и переформатируются. Но это не мешает более сильным игрокам открывать новые автоцентры и развиваться. В России на фоне просевшего 2016 года в ушедшем 2017-м наметился рост продаж автомобилей — в частности, в Поволжье положительная динамика составила 18,7%. Эксперты говорят о сохранении позитивного тренда и в январе этого года. Подробнее — в материале «Реального времени».

Распродажи автосалонов

В Казани сохраняется тенденция, которая наметилась еще в прошлые годы — это реконцепция автомобильных центров. Бизнес переживает стагнацию, многие операторы закрывают деятельность, отмечают эксперты.

— Собственники начинают использовать площади не под автосалоны, а под ретейл. В пример можно привести автосалон «Айрон Моторс» на Спартаковской, 12, где продавали Mazda и Skoda. Этот автоцентр переформатировали, сейчас там на первом этаже техника для активного отдыха, автомойка, кафе, магазины тканей и спортивных аксессуаров, — говорит директор АН «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров.

Под конец года на торги выставили автоцентр на Чуйкова, 54в и земельный участок под ним. Ранее в здании располагался мультибрендовый автосалон дилера «Кайт-авто». Это залоговый актив «Энергобанка», ранее здесь также торговали автомобилями Skoda. По данным в объявлении, площадь салона — 2 219 кв. м, участка под ним — 9 066 кв. м. В здании, помимо торгового зала и офисов, есть станция техобслуживания и автомойка. Стоимость объекта целиком оценили в 148,1 млн рублей.

«Собственники начинают использовать площади не под автосалоны, а под ретейл», — говорит Мурат Ахмеров. Фото Романа Хасаева

Также в декабре конкурсный управляющий ООО «Автомобильная фирма «Автомир» подал объявление о продаже торгово-сервисного комплекса марки Suzuki за 319 млн рублей. Это двухэтажное здание на Сибирском тракте, 59 площадью 4 122 кв. м и земельный участок под ним на 8 130 кв. м. Салон «Автомира» оказался в залоге у банка «Город». Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 февраля этого года.

Продается автосалон РРТ на Восстания, у этой компании в свое время закрылись офисы на Ямашева, 76 — автосалоны Skoda («РРТ-Авто») и Nissan («РРТ-Казань»). После них помещение занял сначала магазин «Перекресток», затем другой ретейлер — «Верный».

АКОС уходит, «Кан Авто» прирастает

В канун этого года ушли с торгов остатки имущества угасшей автомобильной империи АКОС, пущенные с молотка за непогашенные долги по кредитам Сбербанка. Как выяснило «Реальное время», комплекс из пяти зданий на Горьковском шоссе, 49, бывший в залоге у банка, после трех шагов понижения цены выкупили собственники известной цветочной сети «Букет столицы» — это совладельцы казанской компании «Вежари» Евгений и Луиза Сеньковские. Стоимость сделки составила 106 млн 777 тысяч 777 рублей, что, на первый взгляд, вдвое меньше заявленных требований банка к должнику. Сейчас реализуются еще два автосалона компании на Аделя Кутуя по продаже автомобилей ГАЗ, KIA и на проспекте Победы — Nissan.

— Сейчас с рынка уходят компании, которые сталкиваются не с проблемой отсутствия покупателей или рынка. Уходят те, кто столкнулся с собственными внутренними проблемами — это, как правило, проблемы управления бизнесом и излишней закредитованности, — считает гендиректор автосалона «Апельсин», руководитель ассоциации «Автодилеры Татарстана» Руслан Абдулнасыров.

Комплекс из пяти зданий на Горьковском шоссе, 49, бывший в залоге у банка, после трех шагов понижения цены выкупили собственники известной цветочной сети «Букет столицы»

Впрочем, по словам автоэкспертов, плохи дела не у всех компаний. Некоторые на фоне наметившегося еще в прошлом году роста продаж автомобилей пошли в гору. Например, «Кан Авто» запустила в эту пятницу в Казани еще один дилерский центр по ул. Тукая:

— Это новый проект группы компаний «Кан Авто» — дилерский центр KIA. Кроме того, мы произвели обновление и в этом году будем открывать в новых стандартах наш самый первый дилерский центр LADA, и у нас также откроется дилерский центр Nissan на Оренбургском тракте, — сообщил «Реальному времени» директор по развитию ГК «Кан Авто» Илья Савинов.

Наметился «осторожный рост»

В прошлом году в Приволжском федеральном округе продали 356 790 автомобилей, что на 18,7% больше, чем в позапрошлом — такие данные приводит агентство «Автостат». При этом 119 440 проданных машин (+20,4% к 2016 году) российского производства, а иномарок было реализовано 237 350 экземпляров (+18%). Примечательно, что ПФО стал вторым по величине рынком среди округов России, уступив лишь Центральному федеральному округу, где в прошлом году продали 500 682 легковых автомобиля, что на 12% больше, чем в 2016-м.

— Да, тренд изменился. В среднем по стране действительно показали около 17% роста. Мы рассчитываем, что этот тренд сохранится. Возможно, будет некоторое замедление, тем не менее это будет тренд на рост и развитие. Потому что 2016 год был самый сложный, кризисный — это было дно, скажем так. В 2017 году мы уже почувствовали рост, — говорит Илья Савинов.

Илья Савинов: «Да, тренд изменился. В среднем по стране действительно показали около 17% роста. Мы рассчитываем, что этот тренд сохранится»

— Сейчас на автомобильном рынке наметился небольшой рост, — подтверждает Руслан Абдулнасыров. — Объем продаж автомобилей с начала года растет относительно прошлого года. По нашим показателям, этот январь лучше января 2017 года на 9%. Что касается картины в целом, то у нас ощущение, что рынок восстанавливается. Наметился некий очень осторожный рост, который мы не хотим спугнуть. Все это началось с прошлого года, тогда мы тоже неплохо себя чувствовали.

Еще один интересный факт. Эксперты зафиксировали рост продаж автомобилей во всех федеральных округах страны, за исключением Северо-Кавказского — здесь отмечено снижение продаж отечественных машин (–11,5%, до 21 312 ед.). В целом российский авторынок по итогам 2017 года вошел в число 12 крупнейших в мире.

Василя Ширшова
БизнесТранспортЭкономика
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 14 февр
    Монополия однако
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  • Анонимно 14 февр
    Столько машин на дорогах, надо как то прекращать уже продажи
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    Анонимно 14 февр
    Никто не прекратит такой прибыльный бизнес. Тем более что машин от этого меньше не станет.
    Единственный метод - подорожание бензина
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  • Анонимно 14 февр
    Как же купить себе машину, когда так дорого всё
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    Анонимно 14 февр
    Заработать, а не ныть здесь на безденржье
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