Осколки империи «АКОС» прибрал к рукам хозяин «Букета столицы»

На «голландском» аукционе РАД наследство обанкротившегося казанского автодилера выкупили по 106,7 млн рублей

Старейший дилерский центр угасающей автомобильной империи «АКОС», пущенный с молотка за непогашенные долги по кредитам Сбербанка, продан. Как стало известно «Реальному времени», комплекс из пяти зданий на Горьковском шоссе, 49, находившийся в залоге у банка, выкупила после трех шагов понижения цены казанская компания «Вежари», совладельцами которой являются Евгений и Луиза Сеньковские, развивающие цветочную сеть «Букет столицы». Стоимость сделки составила 106 млн 777 тысяч 777 рублей, что, на первый взгляд, вдвое меньше заявленных требований банка к должнику.

Флагманский мультибрендовый автоцентр «АКОСа» на Горьковском шоссе, прекративший после 20 лет работы продажи автомобилей иностранных и российских марок с началом инициирования Сбербанком процедуры банкротства, обрел нового собственника.

Продано с «голландского» аукциона

«Российский аукционный дом», выступающий агентом по реализации дефолтных активов крупнейшего федерального банка по всей стране, завершил на прошлой неделе продажу этого проблемного актива. Нижегородский филиал РАД опубликовал 27 ноября в едином федеральном реестре сведений о банкротстве протокол о результатах продажи одного из имущественных комплексов «АКОСа» — ООО «Автоцентр ГШ», куда были «упакованы» пять зданий различного назначения общей площадью 10 тысяч кв. м и земельный участок в 2 га. В результате аукциона победителем было признано ООО «Вежари», зарегистрированное в Казани.

Как следует из официального сообщения РАД, актив был продан посредством публичного предложения, т. е. когда победителем торгов признается тот, кто первым подаст в установленный срок ценовую заявку. Иначе говоря, продажа состоялась по правилам «голландского аукциона», в ходе которого вначале объявляется самая высокая цена, а затем ставки снижаются до той, на которую согласится первый покупатель. Надо сказать, что в этом году эта схема продаж получила широкое распространение у Сбербанка, т. к. такой способ значительно ускоряет аукционные продажи.

«У способа продажи посредством публичного предложения много общего с «голландским аукционом», но в чистом виде их правила несколько отличаются, — уточнил «Реальному времени» представитель нижегородского филиала РАД Леван Шакая. — По правилам «голландского аукциона» после первой заявки претендента цена может идти вверх до максимальной цены участника-победителя, тогда как по схеме публичного предложения она может меняться в разную сторону, но не может быть меньше цены, действующей на конкретном этапе торгов. Кроме того, участники публичного аукциона «не видят» друг друга». По данным РАД, в этом году по этой модели было продано почти 50 процентов дефолтных активов Сбербанка.

Не явилось исключением и имущество «АКОСа», которое как раз и «отправили» по «голландской» схеме. Начальная цена лота с имуществом «Автоцентр ГШ» была установлена в 117,454 млн рублей, а цена отсечения, ниже которой его нельзя приобрести, в 96,099 млн рублей. В этом ценовом коридоре и разгорелась захватывающая борьба «Вежари» с невидимым противником, который так и не смог выйти на конкурсные торги. «В голландском аукционе покупатель знает какую цену предложил конкурент, а в «публичке» такого нет. Только когда закончится период, покупатель узнает, победил он или нет», — отметил Леван Шакая.

Успеть за 3 минуты до закрытия

Аукцион был объявлен 14 ноября, а последний срок приема заявок был установлен на 29 ноября. При этом организаторы торгов определили три временных этапа, при переходе которых цена автоматически снижается. На первом, т. е. в первые пять дней с 14 по 19 ноября, стартовая цена не могла меняться и составила 117,5 млн рублей. Если за это время заявка не поступила, то аукцион переходит во второй этап. С 19 по 24 ноября стартовая цена автоматически снижается на 5%, т. е. до 106,7 млн рублей. На третьем этапе — с 24 по 29 ноября — может «падать», но до границы отсечения — до 96,09 млн рублей. Таким образом, «окно» для игры на понижение цены открылось с 19 ноября.

Интересно, что с этого момента ни одной заявки от покупателей, оформивших обеспечительный взнос, не поступило. Конкурсная тишина грозила явной вероятностью уйти аукциону в третий этап, когда покупатель получит желанное право купить лакомый актив по предельно низкой цене. Но буквально в последние часы до закрытия второго этапа — в 16.56.58, т. е. за 3 минуты до перехода в третий этап торгов, «Вежари» рванула и подала ценовое предложение в размере 106 млн 777 тысяч 777 рублей. Это чуть–чуть превысило цену продажи, уставленную для второго этапа.

На первый взгляд, может показаться, что у владельцев «Вежари» в последний момент просто сдали нервы, ведь компания легко могла выйти в третий этап и сэкономить порядка 10 млн рублей. Однако на заключительном этапе аукционной борьбы могли появиться новые участники и тогда ей пришлось бы биться в низшем ценовом коридоре до 96 млн рублей, на которых могли заявиться неназванные конкуренты. Судя по всему, «Вежари» решила не рисковать и предпочла переплатить порядка 10 млн рублей, нежели оказаться у «разбитого корыта». К тому же ей не было известно, подал ли еще кто-нибудь обеспечительную заявку, а на втором этапе торгов «Вежари» оказалась единственным участником торгов вне конкуренции.

Согласно данным базы «Спарк-Интерфакс», ООО «Вежари», зарегистрированное в 2001 году, специализируется на розничной торговле цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах. Фото otzovik.com

Наследство «АКОСа» перейдет «цветочникам»

По словам организаторов торгов, с «Вежари» в течение пяти дней после аукциона должен быть заключен договор на приобретение имущества, а в течение 30 дней покупатель обязан оплатить покупку. «После этого денежные средства будут перечислены на счет конкурсного управляющего для погашения требований кредиторов, — сообщил менеджер объекта Леван Шакая. — После их распределения среди кредиторов «АКОСа» конкурсное производство может быть закрыто», — уточнил он. Помощник конкурсного управляющего ООО «Автоцентр ГШ» Анна Ларина подтвердила эту информацию. В целом три лота, в которые были упаковано все дефолтное имущество «АКОСа», были проданы за 126 376 490,72 руб. По словам Шакая, большую помощь в организации торгов оказали конкурсные управляющие, и конечно, сам Сбербанк, которые оперативно согласовал всю необходимую документацию.

Остается добавить, что продажа жемчужины «АКОСа» по модели «голландского аукциона» состоялась лишь с третьей попытки. Причем, как следует из документов, размещенных на сайте банкротств, стартовая цена многократно снижалась: в июне этого года она была определена в 213,5 млн рублей, в августе — 160,2 млн рублей, в сентябре — 138,8 млн рублей, в конце октября зафиксировалась на уровне 117,5 млн рублей.

О покупателе имущества «АКОСа» известно мало. Согласно данным базы «Спарк-Интерфакс», компания, зарегистрированная в 2001 году, специализируется на розничной торговле цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах. Ее основными владельцами являются Евгений и Луиза Сеньковские, которые известны на казанском рынке как основатели цветочной розничной сети «Букет столицы» и «Клумба». На конец 2016 года выручка от продажи у компании составила 26,68 млн рублей, чистая прибыль — 169 тыс. рублей. Таким образом, приобретение наследства «АКОСа» могло вызвать финансовое напряжение у компании.

Каким образом они будут развивать доставшийся им комплекс, в компании пока не раскрывают. «Мы обязательно расскажем, но позже», — пообещал представитель «Вежари». Зато участники цветочного бизнеса уверены, что вряд ли здесь будут продавать цветы, т. к. 106 миллионов — слишком большая цена для этого. «Они что-нибудь новое придумают», — полагают владельцы цветочных сетей.

«Вежари» можно поздравить!

«Безусловно, автосалон на Горьковском шоссе достался новому собственнику по выгодной цене, с чем его можно поздравить! — прокомментировал продажу «Реальному времени» один из основателей автохолдинга «АКОС» Михаил Котляров. — Ведь его залоговая стоимость была оценена в 600 млн рублей при получении нами кредита на 300 млн рублей. Это просто замечательная покупка!» — не скрывал он своего ехидства.

На вопрос «Реального времени», могли бы основатели «АКОСа» «потянуть» эту сумму, чтобы возродить бизнес, он ответил категорическим «нет». «Долги накапливались не с 2012-го, а с 2008 года, поэтому у нас уже не оставалось шансов», — заявил Михаил Котляров.

Напомним, «АКОС» подвергся процедуре банкротства по нескольким искам Сбербанка, у которого дилерские компании автохолдинга открыли в 2012—2014 годах кредитные линии общей суммой в 300 млн рублей для пополнения оборотных средств, но не смогли расплатиться. Основными должниками оказались ООО «Фирма Имавто» и ООО «Автоцентр ГШ», которое предоставило залог по кредиту в виде имущества на Горьковском шоссе, 49. В декабре 2016 года по требованию Сбербанка на ООО «Автоцентр ГШ» было введено конкурсное производство. Как следует из материалов дела, в реестр кредиторов третьей очереди было включено требование Сбербанка в размере 210 359 693,44 руб. из них: 203 558 358,59 руб. — просроченная судная задолженность, 3 894 038,80 руб. — просроченная задолженность по процентам, 2 801 767,21 руб. — неустойка за несвоевременное погашение кредита, 105 528,84 руб. — неустойка за несвоевременную уплату процентов. Хватит ли вырученных от продажи имущества «АКОСа» 126,4 млн рублей для погашения долга в 210,4 млн рублей перед Сбербанком, остается загадкой. Получить комментарий конкурсного управляющего «АКОСа» вчера не удалось.

Между тем, автодилерский холдинг «АКОС» продолжает терять свои позиции на рынке. Осенью прекратилась продажа автомобилей Nissan и Datsun в казанских автосалонах на проспекте Победы, 214. Как уже рассказывало «Реальное время», здание, в котором располагались два автосалона «АКОСа» площадью 1079 и 4597 кв. м и земельный участок площадью 7 517 «квадратов» выставлены на продажу. В сообщении о продаже указывалось, что здание оснащено всеми инженерными телекоммуникациями, а объект находится на первой линии с высоким автомобильным трафиком. Стоимость здания автосалона оценена собственником в 299 млн рублей. По сведениям источника, близкого к компании, дилерские контракты сохранились лишь на продажу двух иностранных марок — Infiniti и Nissan, но только в Набережных Челнах, и на отечественный „ГАЗ“ (Казань, Набережные Челны).

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