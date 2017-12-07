«Ак Барс» Банк покусился на кусок «АКОСа»

На фоне развала автодилерской сети и распродажи последних салонов кредитная организация решила забрать хоть что-то в счет старых долгов

Фото: Дарья Турцева

Свыше 300 млн рублей через суд потребовал «Ак Барс» Банк у пяти компаний, представляющих угасающую автомобильную империю «АКОС». Эти компании сейчас генерируют только убытки, а другие структуры и даже топ-менеджеры автодилера уже увязли в процессах банкротства. Вместе с тем «АКОС» продает недвижимость на сумму почти в 600 млн рублей, но неизвестно, поможет ли это ему до конца рассчитаться с кредиторами. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Семья» ответчиков «АКОСа»

«Ак Барс» Банк подал иск на сумму в 312,6 млн рублей к ряду казанских юридических лиц. Как следует из картотеки суда, ответчиками по иску являются ООО «Автосалон-К», ООО «АКОС Плюс», ООО «АКОС-Закамье», ООО «Агростройтранс-ОПТ» и ООО «Автосалон Премиум». Все эти юрлица можно отнести к группе компаний известного в республике автодилера «АКОС».

По данным системы «Спарк-Интерфакс», единственной владелицей ООО «АКОС Плюс» с февраля 2017 года является Елена Мухтарова, которая значится собственницей или совладелицей еще 22 юрлиц, большая часть которых имеет то или иное отношение к сети «АКОС». Ранее в соучредителях этой компании был сын основателя «АКОСа» Александра Старикова — Олег Стариков.

ООО «АКОС-Закамье» на 40% принадлежит Мухтаровой, а на 60% — Нине Ключниковой. Директором указан Александр Стариков, а до февраля 2017-го в учредителях значились его дети — Екатерина и Олег. ООО «Агростройтранс-ОПТ» (переименовано в «АСТ-ОПТ») на 33% также принадлежит Мухтаровой, на 67% — Олегу Старикову.

ООО «Автосалон-К» является стопроцентной «дочкой» ООО «Автосалон-С», а директором значится Александр Стариков. Фото akoc.ru

ООО «Автосалон-К» является стопроцентной «дочкой» ООО «Автосалон-С», а директором значится Александр Стариков. ООО «Автосалон Премиум» находится под управлением ООО «Управляющая компания «АКОС», учредителем «Автосалона Премиум» значится некая Анжела Дадайкина. Она выступает совладелицей еще семи юрлиц, зарегистрированных по адресам салонов «АКОС» на Горьковском шоссе, проспекте Победы и Аделя Кутуя.

Общность территории и убытков

Три из этих компаний, «АКОС Плюс», «АКОС-Закамье» и «Агростройтранс-ОПТ», зарегистрированы по одному и тому же адресу: ул. Аделя Кутуя, 96, где был расположен автосалон «АКОСа» марки Kia. «Автосалон Премиум» зарегистрирован на проспекте Победы, 216, где находится дилерский центр Infiniti «АКОСа». «Автосалон-К» зарегистрирован на Горьковском шоссе, 49, где расположен недавно проданный с аукциона мультибрендовый центр «АКОС».

Отметим, что финансовое положение компаний уже по итогам 2016 года оставляло желать лучшего. Убыток «Автосалона-К» по итогам года составил 35 тысяч рублей, но долги компании превышают 20 млн рублей. «АКОС Плюс», по данным за тот же период, зафиксировал убытки в 36 млн рублей, выручка составила 761 млн рублей. «АКОС-Закамье» показал убыток более чем в 4 млн рублей, при этом выручка составила 1,37 млрд рублей.

Судя по финансовой отчетности, «Агростройтранс-ОПТ» не ведет деятельности уже несколько лет. Кредиторская задолженность компании с 2014 года держится на уровне 26 млн рублей. Убыток «Автосалона Премиум» по итогам 2016 года составил почти 25 млн рублей, из них 22 млн рублей — это кредиторская задолженность.

Три из этих компаний, «АКОС Плюс», «АКОС-Закамье» и «Агростройтранс-ОПТ», зарегистрированы по одному и тому же адресу: ул. Аделя Кутуя, 96, где был расположен автосалон «АКОСа» марки Kia. Фото kuplu-kia.ru



Долги для «юриков» и «физиков»

С чем связан иск «Ак Барс» Банка к компаниям из группы «АКОС», в самом банке пояснить отказались. Телефоны самих компаний не отвечают. Но известно, что это хоть и один из самых крупных, но не единственный иск к юрлицам автодилера.

Процессы по долгам «АКОСа» в отношении ООО, входящих в группу компаний, и топ-менеджеров, которые выступали поручителями по кредитам, идут до сих пор. Иски о несостоятельности подали сразу пять банков — «Тимер Банк», «Промсвязьбанк», АКИБАНК, «Ак Барс» Банк и Сбербанк.

Как ранее писало «Реальное время», в стадии банкротства сейчас находится основатель и гендиректор «АКОСа» Александр Стариков. Один из последних исков о несостоятельности к нему подал «Тимер Банк», размер требований составил 171,3 млн рублей. Долг топ-менеджера возник по трем кредитам, которые лично он не брал. Непосредственным заемщиком было входящее в группу «АКОС» ООО «Комавто», а Стариков был поручителем. При этом ранее суд признал его долги перед «Промсвязьбанком», АКИБАНКом, «Ак Барс» Банком, «Энергобанком» и Сбербанком, и сумма долга растет до сих пор. На текущий момент в реестр требований включили долги перед банками на общую сумму в 787 млн рублей. Сам Стариков, как ранее писало «Реальное время», предоставлял декларации о том, что платить ему по таким долгам особо нечем.

В тяжбу Стариков оказался вовлечен не один, а вместе с тремя бизнес-партнерами. «Промсвязьбанк» одновременно банкротит Эдуарда Мухтарова, Михаила Котлярова и Сергея Кулагина — соучредителей ряда компаний группы «АКОС». Вместе со Стариковым они задолжали банку 51,73 млн рублей, сумма взыскивается в солидарном порядке. При этом в реестр требований Котлярова также зашли «Ак Барс» Банк и Сбербанк с требованиями на 294 млн и 40,5 млн соответственно. Эти же банки предъявили требования к Кулагину на 286 и 20,9 млн рублей.

«Промсвязьбанк» одновременно банкротит Эдуарда Мухтарова (на фото справа), Михаила Котлярова и Сергея Кулагина. Фото datsun-akoc.ru



Кроме того, по иску Сбербанка признали банкротом ООО «Булгар», зарегистрированное по уже знакомому адресу Аделя Кутуя, 96. Также банкротом признали принадлежащее на равных долях Котлярову, Старикову и Кулагину ООО «Фирма «Имавто» (зарегистрировано в здании челнинского автосалона «АКОС»). Требования банка к каждой из компаний составили 210,35 млн рублей. Также еще ряд компаний — челнинское ООО «Грант Авто» и казанские «ПТЦ «Автотракторсервис» и «Автоцентр ГШ» — признаны банкротами по искам Сбербанка на одну и ту же сумму в 87,6 млн рублей. Как следует из материалов дел, иски были связаны с договорами поручительства по кредитам

Чем платить?

С исками «Сбербанка» связана история с продажей здания автосалона на Горьковском шоссе. Как сообщало «Реальное время», это здание находилось в залоге у банка, и в сентябре его выставили на продажу. При этом объект недвижимости оказался не самым привлекательным для покупателей активом — банку пришлось несколько раз скидывать по 10 млн рублей от начальной цены в 213,5 млн. В декабре стало известно, что это здание отошло к казанской компании «Вежари», совладельцами которой являются Евгений и Луиза Сеньковские, развивающие цветочную сеть «Букет столицы». Сделка по приобретению здания стоила им 106,8 млн рублей.

«АКОС» продает и другие объекты недвижимости, уже через профильные агентства. Так, в октябре на продажу выставили два автосалона Nissan и Datsun за 299 млн рублей в общей сложности. В конце ноября появилось объявление о продаже последнего автосалона «АКОСа» в Казани, расположенного на улице Аделя Кутуя, 96, за 298 млн рублей. У компании остался еще один объект в Набережных Челнах, какой-либо информации о его продаже обнаружить не удалось. Возможно, именно на средства от продажи этих зданий или на сами здания, где и зарегистрированы должники, рассчитывает «Ак Барс» Банк.