Число пользователей АУСН в Татарстане выросло на 377%

К концу 2025 года системой пользовались более 12,1 тыс. предпринимателей

Фото: Динар Фатыхов

По состоянию на конец декабря 2025 года число предпринимателей Татарстана, применяющих автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН), выросло на 377% и превысило 12,1 тыс. человек, сообщает Минэкономики Татарстана.

Росту способствовало упрощение налоговой отчетности. Поступления в бюджет увеличились на 2,5%.

К системе подключились 24 кредитные организации. Реализованы инструменты онлайн-бухгалтерии, расширены банковские сервисы и меры консультационной поддержки.

Доля малого и среднего бизнеса в экономике республики составила около 24,3%. На начало года в регионе насчитывалось 185,5 тыс. предпринимателей. Татарстан занимает первое место в ПФО по числу субъектов МСП и шестое — в России.

Ранее «Реальное время» писало, что по итогам 2025 года в Татарстане количество субъектов МСП выросло на 3% — до 183 тысяч.

Ариана Ранцева