Часть международных рейсов из Таиланда в Россию отменяется или переносится

Изменения связаны с эскалацией на Ближнем Востоке

Фото: Реальное время

В связи с эскалацией в регионе Ближнего Востока ряд международных авиакомпаний отменяют или переносят время вылета рейсов из Таиланда. Об этом сообщает посольство России в Таиланде.

По вопросам получения компенсаций и продления сроков пребывания в отелях пассажирам рекомендуется обращаться напрямую к представителям авиакомпаний и туристических операторов.

При этом авиасообщение между Таиландом и Россией сохраняется. Продолжает функционировать прямое воздушное сообщение, выполняемое российскими авиакомпаниями. На направлениях работают «Аэрофлот», S7 Airlines, Azur Air, Nordwind Airlines. Также добраться в Россию можно рейсами с пересадкой в ряде других стран.

Ранее «Реальное время» писало, что россиянам на Сейшелах продлят срок пребывания.

Ариана Ранцева