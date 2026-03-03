С начала марта в РКБ Татарстана поступили пять пострадавших из-за схода снега
Четверым помощь оказали амбулаторно, один мужчина госпитализирован с ЧМТ и травмами ног
С начала марта пять человек обратились в Республиканскую клиническую больницу Татарстана (РКБ) с травмами в результате схода снега.
Четверым пострадавшим помощь оказали в приемном отделении травматологического центра, госпитализация им не потребовалась. Один мужчина был доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии №4. У него диагностированы черепно-мозговая травма и травмы ног.
Ранее «Реальное время» писало, что за сход снега с крыши «УК-Пестрецы» получит штраф до 300 тысяч рублей.
