Дональд Трамп заявил, что Ирану «слишком поздно» вести переговоры с США
По словам президента, Тегеран стремится к переговорам, однако Вашингтон считает момент упущенным
Дональд Трамп во вторник заявил, что Ирану уже слишком поздно вести переговоры с США.
По его словам, у Исламской Республики больше нет противовоздушной обороны, военно-воздушных и военно-морских сил, а также руководства.
— Их противовоздушной обороны, военно-воздушных сил, военно-морского флота и руководства больше нет. Они хотят поговорить. Я сказал: «Слишком поздно», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что США близки к завершению СВО в Иране.
