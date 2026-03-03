Дональд Трамп заявил, что Ирану «слишком поздно» вести переговоры с США

По словам президента, Тегеран стремится к переговорам, однако Вашингтон считает момент упущенным

Фото: скриншот трансляции телеканала Россия 24

Дональд Трамп во вторник заявил, что Ирану уже слишком поздно вести переговоры с США.

По его словам, у Исламской Республики больше нет противовоздушной обороны, военно-воздушных и военно-морских сил, а также руководства.

— Их противовоздушной обороны, военно-воздушных сил, военно-морского флота и руководства больше нет. Они хотят поговорить. Я сказал: «Слишком поздно», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что США близки к завершению СВО в Иране.



Ариана Ранцева