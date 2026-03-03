Новости общества

03:20 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Дональд Трамп заявил, что Ирану «слишком поздно» вести переговоры с США

16:36, 03.03.2026

По словам президента, Тегеран стремится к переговорам, однако Вашингтон считает момент упущенным

Дональд Трамп заявил, что Ирану «слишком поздно» вести переговоры с США
Фото: скриншот трансляции телеканала Россия 24

Дональд Трамп во вторник заявил, что Ирану уже слишком поздно вести переговоры с США.

По его словам, у Исламской Республики больше нет противовоздушной обороны, военно-воздушных и военно-морских сил, а также руководства.

— Их противовоздушной обороны, военно-воздушных сил, военно-морского флота и руководства больше нет. Они хотят поговорить. Я сказал: «Слишком поздно», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что США близки к завершению СВО в Иране.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также