В Татарстане после падения ребенка с горки завели уголовное дело

Следствие ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности

Фото: Артем Дергунов

В Набережных Челнах возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка на детской площадке, сообщает СК Татарстана.

По данным следствия, 2 марта 2026 года во дворе дома по проспекту Фоменко шестилетняя девочка получила травмы. Во время нахождения на детской горке ребенок упал в проем игровой конструкции.

Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на детской площадке.

Ранее «Реальное время» писало, что Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с детскими садами в селе Сокуры Татарстана.



Ариана Ранцева