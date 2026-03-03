МОК напомнил о принципе нейтралитета в олимпийском движении

В организации подчеркнули приверженность нейтральному статусу спорта и обсудили его укрепление на фоне мировых конфликтов

Международный олимпийский комитет (МОК) в ответ на вопрос о возможных санкциях в отношении США и Израиля за нарушение олимпийского перемирия напомнил о принципе нейтралитета в олимпийском движении, пишет РБК.

В заявлении отмечается, что в условиях конфликтов и трагедий спорт должен оставаться объединяющей силой и основой мирной конкуренции. Подчеркивается, что принцип нейтралитета был недавно вновь подтвержден исполнительным советом МОК. Его укрепление и обеспечение актуальности в будущем обсуждается специальной рабочей группой.

В МОК также указали, что на каждых Олимпийских играх организации приходится учитывать текущий политический контекст и мировые события.

Напомним, ранее именно за нарушения олимпийского перемирия МОК вводил санкции в отношении России. Олимпийские игры 2028 года пройдут в США.

Ранее «Реальное время» писало, что ISU подтвердил справедливость оценок российских фигуристов на Олимпиаде в Италии.

Ариана Ранцева