МОК напомнил о принципе нейтралитета в олимпийском движении
В организации подчеркнули приверженность нейтральному статусу спорта и обсудили его укрепление на фоне мировых конфликтов
Международный олимпийский комитет (МОК) в ответ на вопрос о возможных санкциях в отношении США и Израиля за нарушение олимпийского перемирия напомнил о принципе нейтралитета в олимпийском движении, пишет РБК.
В заявлении отмечается, что в условиях конфликтов и трагедий спорт должен оставаться объединяющей силой и основой мирной конкуренции. Подчеркивается, что принцип нейтралитета был недавно вновь подтвержден исполнительным советом МОК. Его укрепление и обеспечение актуальности в будущем обсуждается специальной рабочей группой.
В МОК также указали, что на каждых Олимпийских играх организации приходится учитывать текущий политический контекст и мировые события.
Напомним, ранее именно за нарушения олимпийского перемирия МОК вводил санкции в отношении России. Олимпийские игры 2028 года пройдут в США.
Ранее «Реальное время» писало, что ISU подтвердил справедливость оценок российских фигуристов на Олимпиаде в Италии.
