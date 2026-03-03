Мировые рынки упали на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Dow Jones потерял более 1000 пунктов, нефть Brent превысила $85, газ в Европе подорожал почти на 40%

Фото: Артем Дергунов

Торги на мировых биржах во вторник завершились резким снижением индексов на фоне сообщений о расширении конфликта на Ближнем Востоке, пишет ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Промышленный индекс Dow Jones потерял более 1000 пунктов. Это может стать крупнейшим однодневным падением с апреля 2025 года. Цена нефти марки Brent впервые с середины 2024 года кратковременно превысила $85 за баррель. Стоимость природного газа в Европе в моменте выросла почти на 40% на фоне угроз иранского командования перекрыть Ормузский пролив. Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась до 4,1%.

Наиболее заметное снижение продемонстрировали рынки Европы и Азии, которые в большей степени зависят от поставок ближневосточных энергоносителей. Эксперты связывают рост волатильности с рисками для морских путей и возможным затяжным характером конфликта.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, включая Тегеран. В Белом доме заявили, что операция связана с ракетной и ядерной угрозой со стороны Тегерана. Корпус стражей исламской революции сообщил о масштабной ответной операции с ударами по объектам в Израиле. Также были атакованы цели США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Сообщается, что в результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и ряд других представителей руководства страны.

Ариана Ранцева