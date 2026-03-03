Глава ОКР заявил о возможной отмене ограничений

По словам Дегтярева, позиция МОК указывает на восстановление статуса комитета

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета о принципе нейтралитета олимпийского движения, сообщает РБК.

По его словам, позиция МОК является сигналом к неизбежному и скорому снятию всех ограничений с российских спортсменов, восстановлению статуса Олимпийского комитета России и целостности олимпийского движения. Дегтярев отметил, что все необходимые юридические решения ОКР принял в декабре 2024 года.

Глава комитета назвал позицию МОК о том, что спорт должен оставаться силой, объединяющей мир в мирной конкуренции, «честной и даже революционной». Он добавил, что дискриминация по национальному принципу, продолжающаяся не первый год, наносит ущерб мировому спорту и лишает возможности миллионы молодых спортсменов.



Ариана Ранцева