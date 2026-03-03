Из-за снегопадов повреждена деревянная кровля Казанского кремля

Специалисты оперативно демонтировали участок крыши и провели осмотр по всему периметру

Фото: Динар Фатыхов

Часть деревянной кровли оборонительных сооружений Казанского кремля пострадала из-за снегопадов. Чтобы предотвратить дальнейшее разрушение, специалисты демонтировали поврежденный участок, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Музея-заповедника «Казанский кремль».

По данным учреждения, из-за потепления и обильных осадков в виде мокрого снега увеличилась нагрузка на кровлю. На одном из участков произошло частичное повреждение деревянной крыши. Поврежденный фрагмент вместе с несущими элементами был оперативно демонтирован.

Проведен дополнительный осмотр тесовой кровли по всему периметру кремля. Следов разрушений на других участках не выявлено. Также выполнена очистка кровли от мокрого снега в местах перепада высот.

В настоящее время проводится анализ для определения объемов и сметной стоимости восстановительных работ. По его итогам будут установлены сроки ремонта поврежденного участка.

Ариана Ранцева