Трамп оценил действия Ирана и союзников США

На встрече с Мерцем он заявил о военной операции и возможном разрыве торговли с Испанией

Президент США Дональд Трамп на встрече с Фридрихом Мерцем сделал ряд заявлений, касающихся ситуации вокруг Ирана и позиции союзников.

По его словам, Иран лишился военно-морских и военно-воздушных сил, а также контроля над воздушной обстановкой. Трамп заявил, что Израиль не вынуждал США начинать операцию против Ирана, добавив, что, возможно, именно он подтолкнул израильскую сторону к действиям.

Президент США также допустил, что Иран мог бы возглавить популярный в стране деятель, придерживающийся умеренных взглядов.

Трамп выразил недовольство подходами Великобритании к вопросам обороны и операции против Ирана. Кроме того, он заявил, что США при необходимости продолжат использовать военные базы в Испании в рамках операции против Ирана, несмотря на позицию Мадрида.

Также он сообщил о намерении разорвать торговые отношения с Испанией после ее отказа увеличить военные расходы до 5% ВВП.



Ариана Ранцева