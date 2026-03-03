МИД РФ рекомендовал не ездить в ряд стран Персидского залива

Речь идет об ОАЭ, Кувейте, Катаре, Бахрейне и Саудовской Аравии до нормализации обстановки

Фото: Максим Платонов

МИД РФ настоятельно рекомендует гражданам России воздержаться от туристических поездок в Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Катар, Бахрейн и Саудовскую Аравию до прекращения активных боевых действий и нормализации обстановки.

В ведомстве отметили, что с учетом частичного открытия воздушного пространства указанных стран для выполнения вывозных рейсов по возвращению туристов, оказавшихся с 28 февраля в транзитных хабах, поездки в туристических целях рекомендуется отложить. Ограничение действует до стабилизации ситуации с авиасообщением и работы аэропортов.

Ранее «Реальное время» писало, что часть международных рейсов из Таиланда в Россию отменяется или переносится.

Ариана Ранцева