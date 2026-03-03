Прокуратура Татарстана начала проверку после травмирования ребенка в школе

В Кукморском районе надзорное ведомство оценит обстоятельства произошедшего и действия работника учреждения

Фото: Реальное время

Прокуратура Кукморского района организовала проверку по факту нанесения телесных повреждений ребенку в одной из местных школ, сообщила прокуратура Татарстана.

Ранее в Сети появилось видео, где на кадрах видно, как, предположительно, учитель физкультуры подходит к мальчику, хватает его за голову и несколько раз бьет о стену.

Надзорное ведомство намерено дать оценку действиям работника образовательного учреждения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане после падения ребенка с горки завели уголовное дело.



Ариана Ранцева