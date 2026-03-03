В Госдуму внесли проект о запрете отключения ресурсов за долги
Документ предлагает не прекращать подачу отопления, воды, газа и электроэнергии при неполной оплате
Группа депутатов Госдумы во главе с заместителем председателя комитета по охране здоровья Алексеем Куринным внесла на рассмотрение палаты законопроект о запрете отключения ряда коммунальных услуг при их неполной оплате. Документ размещен в думской электронной базе.
Предлагается внести изменения в статью 157 Жилищного кодекса Российской Федерации. Законопроектом предусматривается запрет на отключение отопления и подачи воды в случае неполной оплаты потребителем.
Кроме того, инициатива предполагает запрет на прекращение газоснабжения или электроснабжения, если для отопления используются газ или электрическое оборудование, а также холодного водоснабжения и водоотведения при наличии задолженности.
В настоящее время действует постановление правительства РФ, запрещающее отключать отопление и воду при непогашении долга за коммунальные услуги.
