В Госдуму внесли проект о запрете отключения ресурсов за долги

Документ предлагает не прекращать подачу отопления, воды, газа и электроэнергии при неполной оплате

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Группа депутатов Госдумы во главе с заместителем председателя комитета по охране здоровья Алексеем Куринным внесла на рассмотрение палаты законопроект о запрете отключения ряда коммунальных услуг при их неполной оплате. Документ размещен в думской электронной базе.

Предлагается внести изменения в статью 157 Жилищного кодекса Российской Федерации. Законопроектом предусматривается запрет на отключение отопления и подачи воды в случае неполной оплаты потребителем.

Кроме того, инициатива предполагает запрет на прекращение газоснабжения или электроснабжения, если для отопления используются газ или электрическое оборудование, а также холодного водоснабжения и водоотведения при наличии задолженности.

В настоящее время действует постановление правительства РФ, запрещающее отключать отопление и воду при непогашении долга за коммунальные услуги.

Ранее «Реальное время» писало, что депутаты предложили ввести Wi-Fi в транспорте по России.

Ариана Ранцева