В школах в марте прозвучат произведения Чайковского и Глинки

Звонки заменят музыкальными фрагментами к юбилею Большого театра и к Международному женскому дню в рамках проекта Минпросвещения

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В марте в российских школах в рамках Всероссийского проекта «Мелодии вместо звонков» стандартные школьные звонки заменят музыкальными произведениями, посвященными юбилею Большого театра и Международному женскому дню, пишет ТАСС со ссылкой на Минпросвещения.

Как сообщили в пресс-службе, в образовательных учреждениях прозвучат фрагменты произведений Петра Чайковского, Михаила Глинки и Александра Бородина. Организатором проекта выступает Минпросвещения России, оператором — Центр всестороннего развития детей «Прогресс».

Среди композиций — увертюра из оперы «Руслан и Людмила» Глинки, произведение «Уж как по мосту-мосточку» из оперы «Евгений Онегин» Чайковского в исполнении оркестра Большого театра, «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро» Чайковского в исполнении Государственного академического симфонического оркестра СССР, а также «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь» Бородина.

Кроме того, в марте для школьников будут звучать мелодии победителей Всероссийского конкурса инструментального и изобразительного искусства «Мелодии вместо звонков» 2025 года.

В феврале в рамках проекта школьные звонки заменялись патриотическими песнями и мелодиями.



Ариана Ранцева