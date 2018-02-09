Взрывоопасное дерби в Сербии, приезд Балотелли и «гостевой» «Атлетик»

Анонс матчей Лиги Европы для российских команд

В предстоящий мид-уик нас ждет возобновление еврокубковых баталий. Клубы РФПЛ вступают в борьбу за титул в 1/16 финала Лиги Европы. Соперники у россиян не сказать что очень сложные, но определенные проблемы создать точно могут. «Реальное время» рассказывает, чего ожидать российским командам от «Црвены Звезды», «Ниццы», «Атлетика» и «Селтика» уже в ближайший четверг.

«ЦСКА» — «Црвена Звезда»: взрывоопасное дерби

«Для нас «Црвена Звезда» — как «Спартак». Будем готовиться к этой команде как к важнейшему дерби», — заявил Федор Чалов и был совершенно прав. Фанаты сербского клуба — лучшие друзья московского «Спартака», из-за чего противостояние приобретает статус крайне взрывоопасного. «Фратрия» уже заявила о своих намерениях поддержать сербских братьев и даже пообещала помочь им в «акциях» против фанов ЦСКА.

«Црвена Звезда» стала одной из главных сенсаций группового этапа ЛЕ. Сербы умудрились сыграть вничью с лондонским «Арсеналом» и в последний момент опередить БАТЭ и «Кельн». Немецкий клуб «проснулся» в самой концовке группового этапа, но было уже поздно. С тех пор в сербской команде произошли изменения: в частности, армейские болельщики не увидят вживую Гелора Канга: экс-плеймейкер «Ростова» отправился в пражскую «Спарту».

Зато в полном порядке главная звезда «Црвены Звезды» — Ричмонд Боаки. Нападающий поиграл в серии А за «Ювентус», «Сассуоло» и «Аталанту», причем в двух последних клубах забил немало голов. Боаки может выжидать в тени весь матч, но в концовке подкараулить свой шанс и реализовать его. Вместе с ним ворота ЦСКА готовы штурмовать экс-звезда «Тулузы» Александр Пешич, бывший плеймейкер «Мордовии» Мичелл Дональд и даже экс-краек «Крыльев Советов» Милан Родич.

«Локомотив» — «Ницца»: Снейдера не увидим, но будет Балотелли

В последних матчах с «Ниццей» происходит что-то странное: команда Люсьена Фавра умудрилась проиграть двум худшим командам этого сезона. «Мец» обыграл «Ниццу» 2:1, а «Тулуза» увезла три очка с «Альянц Ривьеры» благодаря единственному голу Макса Граделя.

В последних матчах с «Ниццей» происходит что-то странное. Фото overbetting.net



«Мы нанесли 20 ударов по воротам, полностью переиграли «Тулузу» во владении мячом, но не забили ни один из десятка моментов. В следующих матчах я жду по-спортивному озлобленную «Ниццу», — заявил руководитель клуба Жан-Клод Ривьер. С «Тулузой» команде пришлось справляться без Марио Балотелли, который набрал сумасшедшую форму. В 17 матчах Лиги 1 СуперМарио настрелял 13 голов! К матчу с «Локомотивом» Балотелли подходит прежним, ожившим и по-спортивному дерзким.

А вот другая суперзвезда «Ниццы» Уэсли Снейдер уже успел покинуть клуб. Голландец регулярно жаловался на микротравмы, из-за чего сыграл всего лишь несколько полных матчей. Теперь Снейдер доигрывает в «Аль-Гарафе» и на матч с «Локомотивом» совершенно точно не приедет. Зато московских любителей футбола наверняка порадуют экс-защитник «Баварии» Данте, возможно, будущий центрхав «Барселоны» Жан-Мишель Сери и, конечно же, СуперМарио, продолжающий феерить в футболке французского клуба.

«Спартак» — «Атлетик»: не вовремя очнувшиеся баски

Наверное, никогда баскский «Атлетик» не был так беспомощен в домашних матчах, как в этом сезоне. Победить на «Сан Мамес» команде Куко Сиганды удалось только «Севилью», «Жирону», да скромный «Алавес». Апогеем абсурдного домашнего выступления стал сенсационный вылет из Кубка Испании, в котором «Атлетик» проиграл «Форментере» — любительской команде из городка с населением чуть более 10 000 человек из Сегунды дивизиона В!

Минувшим январем «Атлетик» стал одним из главных хэдлайнеров мирового трансферного рынка. Фото zlatanblog.ru

То унизительное поражение стало толчком к мини-ренессансу басков. Подопечные Сиганды перестали проигрывать в Ла Лиге и в самом последнем туре группового этапа еврокубков вырвали путевку в плей-офф Лиги Европы у украинской «Зари». Все это настолько очаровало руководство Примеры, что в январе лучшим игроком месяца был признан Арис Адуриц. 36-летний форвард продолжает забивать практически в каждом матче. Более того, совсем недавно Адуриц обогнал Криштиану Роналду в Ла Лиге по количеству голов, забитых головой. Мелочь, но приятная и способная вдохновить на большие подвиги!

Минувшим январем «Атлетик» стал также одним из главных хэдлайнеров мирового трансферного рынка. В «Манчестер Сити» ушел Эмерик Лапорт, зато на его место был приглашен сам Иньиго Мартинес — экс-защитник «Реал Сосьедада», за которым 2 года охотилась «Барселона». Кроме того, «Атлетик» продлил контракт с вратарем Кепой Аррисабалагой — и это после открытого интереса со стороны «Реала». Таким образом, «Атлетик» получает еще один шанс спасти угасающий сезон, и «Спартак» для басков — ключевая цель на данном этапе.

«Зенит» — «Селтик»: дойдет ли Манчини хотя бы до одного титула

В 2013-м Брендан Роджерс уже играл с «Зенитом» и наверняка отчетливо помнит те поединки. Его «Ливерпуль» должен был проходить дальше, но глупейшая ошибка Джейми Каррагера привела к спасительному гостевому голу питерцев. Ту игру шотландские журналисты вспоминают едва ли не чаще, чем последние матчи «Селтика», но Роджерс не спешит вдаваться в тяжелые воспоминания. «Мне понравился Санкт-Петербург, очень красивый город. Вновь увидеться с Манчини будет очень приятно», — собственно, все, что сказал Брендан о «Зените».

В своем чемпионате «Селтик» — абсолютный гегемон. Фото abctv.kz

Этот сезон должен стать для «Селтика» началом настоящего прорыва. В Лиге чемпионов команда наконец заняла третье место в своей группе и заработала транзит в Лигу Европы. О вере фанатов в команду говорит и рекордное количество проданных абонементов на «Селтик Парк». И это с учетом того, что в своем чемпионате «Селтик» — абсолютный гегемон. «Глазго Рейнджерс» продолжает приходить в себя после банкротства — на победы в чемпионате Шотландии и кубке страны «синим» пока рассчитывать не приходится, так что проблем лидеру они создавать не могут.

Исходя из этого, матчи с «Зенитом» для «Селтика» станут главными в сезоне. Впрочем, таковыми они, скорее всего, являются и для тренера питерцев Роберто Манчини. Отставание от «Локомотива» в чемпионате страны на грани критического, из Кубка России «Зенит» уже выбыл, а значит, выступление в Лиге Европы станет для итальянца ключевым.